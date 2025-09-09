PSG - 180M€ : La décision choc du clan Mbappé !

Axel Cornic

Après des nombreuses années passées au club, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain en juin 2024, à la fin de son contrat. Une décision qui a beaucoup fait parler et qui continue à le faire, avec des nombreuses indiscrétions qui nous parviennent au fil du temps.

C’est l’une des ruptures les plus polémiques des dernières années. Si le PSG a réussi à le retenir coute que coute en 2022, Kylian Mbappé a fini par partir en juin 2024. Et pas sans fracas, puisque l’entourage du joueur et le club parisien se livrent depuis une guerre sans merci.

« Le PSG était prêt à mettre une clause de 180 000 000€ pour prolonger Mbappé » Auteur du livre De l'enfer au paradis, qui retrace les coulisses du PSG ces dernières années, Fabrice Hawkins nous a livré un nouvel épisode de ce feuilleton Mbappé. « Le PSG était prêt à mettre une clause de 180 000 000€ pour prolonger Mbappé » a expliqué le journaliste de RMC.