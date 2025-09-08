«J’en voulais un supplémentaire…» : Le transfert qui n’a pas vu le jour au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a perdu deux pions essentiels de son équipe pour quatre et six semaines avec les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé lors du match de l’équipe de France contre l’Ukraine (2-0). Présent dans l’After Foot dimanche soir, Walid Acherchour regrette l’absence de renforts supplémentaires sur le mercato.

La saison débute mal pour le Paris Saint-Germain, qui va devoir se passer des services de Désiré Doué et Ousmane Dembélé pour quatre et six semaines après leur blessure en équipe de France. La colère est grande dans les rangs du club, reprochant à Didier Deschamps et son staff d’avoir laissé l’ancien joueur du FC Barcelone entrer en jeu contre l’Ukraine, quelques jours après avoir été touché à la cuisse gauche contre Toulouse.

« Je voulais au moins un milieu de terrain supplémentaire au PSG » C’est un gros coup dur pour le PSG, qui se prépare à enchaîner les matches avec le retour de la Ligue des champions dès la semaine prochaine, et la réception de l'Atalanta pour débuter. Pour Walid Acherchour, Luis Enrique risque de regretter l’absence de recrues durant la saison. « Je voulais au moins un milieu de terrain supplémentaire au PSG. Ou au moins un joueur qui pouvait faire le lien entre le milieu et l'attaque. Ils ont décidé de ne pas aller là-dessus », confie le chroniqueur de l’After Foot sur RMC.