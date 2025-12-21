Antoine Dupont : La trahison après l’histoire d’amour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Antoine Dupont défend les couleurs du Stade Toulousain. Toutefois, quand il était plus jeune, le demi de mêlée avait une passion pour un autre club français : le Biarritz Olympique. Une histoire d’amour qui n’est désormais plus du tout d’actualité pour Dupont, qui a d’ailleurs confié préférer désormais le rival : l’Aviron Bayonnais.

Evoluant aujourd’hui en Pro D2, la deuxième division du rugby français, le Biarritz Olympique a pourtant connu de très belles heures dans l’élite il y a quelques années. En effet, le BO peut se vanter d’avoir remporter le Top 14 à 5 reprises, en 1935, en 1939, mais surtout en 2002, 2005 et 2006. C’est d’ailleurs dans cette période faste qu’Antoine Dupont était un fan du club biarrot.

« Quand j’étais petit, j’aimais beaucoup le Biarritz Olympique » Antoine Dupont supporter du Biarritz Olympique ? Interrogé par Citywire il y a quelques mois de cela, le désormais joueur du Stade Toulousain n’avait pas caché son affection pour le BO quand il était plus jeune : « Quand j’étais petit, j’aimais beaucoup le Biarritz Olympique, c’était l’âge d’or ».