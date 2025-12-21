Antoine Dupont : La trahison après l’histoire d’amour !

Aujourd’hui, Antoine Dupont défend les couleurs du Stade Toulousain. Toutefois, quand il était plus jeune, le demi de mêlée avait une passion pour un autre club français : le Biarritz Olympique. Une histoire d’amour qui n’est désormais plus du tout d’actualité pour Dupont, qui a d’ailleurs confié préférer désormais le rival : l’Aviron Bayonnais.
Evoluant aujourd’hui en Pro D2, la deuxième division du rugby français, le Biarritz Olympique a pourtant connu de très belles heures dans l’élite il y a quelques années. En effet, le BO peut se vanter d’avoir remporter le Top 14 à 5 reprises, en 1935, en 1939, mais surtout en 2002, 2005 et 2006. C’est d’ailleurs dans cette période faste qu’Antoine Dupont était un fan du club biarrot.
« Quand j’étais petit, j’aimais beaucoup le Biarritz Olympique »
Antoine Dupont supporter du Biarritz Olympique ? Interrogé par Citywire il y a quelques mois de cela, le désormais joueur du Stade Toulousain n’avait pas caché son affection pour le BO quand il était plus jeune : « Quand j’étais petit, j’aimais beaucoup le Biarritz Olympique, c’était l’âge d’or ».
Antoine Dupont passe chez l’ennemi !
Mais voilà qu’Antoine Dupont a aujourd’hui changé de camp. En effet, désormais, il préfère le rival : l’Aviron Bayonnais. « Je suis plutôt Aviron Bayonnais ou Biarritz Olympique ? Quand je vois tout ce qu’ils font aujourd’hui, l’Aviron Bayonnais, je suis admiratif de ce qu’ils arrivent à véhiculer au quotidien. (…) Aujourd’hui, je dirais l’Aviron Bayonnais. Justement, quand on voit l’évolution, ils n’étaient pas toujours à ce niveau-là avant. Leur équipe, les supporters, c’est beau ce qu’ils arrivent à faire ».