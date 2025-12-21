Kylian Mbappé lâche une punchline, Antoine Dupont confirme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quand il était au PSG, Kylian Mbappé avait lâché une punchline qui avait marqué les esprits. Aujourd’hui encore, on se rappelle du « bien manger bien dormir » du capitaine de l’équipe de France. Mbappé avait demandé à ses coéquipiers d’adopter les meilleures habitudes pour performer. Et ce n’est pas Antoine Dupont qui dira le contraire.

Pour être un sportif de haut niveau, cela s’accompagne de nombreux impératifs concernant l’hygiène de vie. Kylian Mbappé n’avait pas manqué de le faire savoir à ses coéquipiers du PSG il y a quelques années de cela. En effet, le Français avait lâché son désormais mythique « bien manger bien dormir ». Des évidences pour performer au plus haut niveau ? A l’instar de Mbappé, Antoine Dupont confirme.

« Se coucher pas trop tard, bien manger, récupérer… » A 29 ans, Antoine Dupont est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de rugby du monde. Mais pour arriver à ce niveau, le demi de mêlée du Stade Toulousain a dû respecter des habitudes très strictes concernant son hygiène de vie. A ce propos, pour Sud Radio, en 2024, Antoine Dupont confiait : « Je n'ai pas une vie d’ascète. Malgré ça, il faut quand même toujours se coucher pas trop tard, bien manger, récupérer, faire la sieste pour être en forme le week-end. C'est une routine qui est très exigeante au quotidien ».