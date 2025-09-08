La discussion secrète avec Barcola qui va mettre le feu au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain depuis le coup d’envoi de la saison, Bradley Barcola est parti pour rester ? Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international français honorera le maillot bleu au Parc des princes face à l’Islande mardi soir… avant de commencer à négocier une prolongation avec Luis Campos selon Le Parisien.

« Le PSG ne veut pas vendre Barcola. Le seul moyen pour que Barcola signe (ndlr à Liverpool) pour le PSG serait que le joueur annonce publiquement qu’il veut partir ». En août dernier, moment où la rumeur Liverpool prenait de l’épaisseur dans les médias, Fabrizio Romano se montrait suffisamment clair sur sa chaîne YouTube au sujet du feuilleton Bradley Barcola. Le Paris Saint-Germain avait mis un terme aux spéculations, laissant le soin au joueur de pleinement décider de son avenir.

Barcola est partout avec le PSG en ce début de saison Bradley Barcola n’a jamais publiquement pris la parole afin d’annoncer un quelconque désir d’aller voir ailleurs. L’international français est donc resté et et enchaîné les matchs avec le Paris Saint-Germain. Il a débuté les quatre rencontres parisiennes de ce début de saison. Il en a été de même avec l’équipe de France en Pologne lors de la victoire face à l’Ukraine pour les éliminatoires du Mondial 2026 (2-0). A son retour de sélection, une surprise l’attendrait au PSG.