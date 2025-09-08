L’Arabie saoudite recalée au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mercato estival aurait pu sonner le moment de la séparation entre le PSG et Lucas Hernandez deux ans après le début de leur relation. Un départ en Arabie saoudite était une possibilité pour le champion du monde d’après L’Équipe. Toutefois, le défenseur de 29 ans a refusé pour la simple et bonne raison que voici.

Lucas Hernandez (29 ans) revient avec la ferme intention de redistribuer les cartes au PSG. Victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou le 1er mai 2024 en demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (0-1), le champion du monde tricolore a effectué une longue traversée du désert pour revenir en témoignant de l’installation indiscutable de Nuno Mendes au poste de numéro un en latéral gauche au PSG.

Lucas Hernandez animé par une volonté de redevenir titulaire Simple doublure de Nuno Mendes lors de l’exercice précédent, Lucas Hernandez n’entendrait pas regarder l’international portugais les bras croisés sur le banc des remplaçants pendant une saison supplémentaire. A nouveau en pleine possession de ses capacités, ce qui n’était pas le cas au cours de la dernière campagne, Hernandez se serait montré clair à l’intersaison auprès de ses proches : il cherche à retrouver une place de titulaire tant au PSG qu’en équipe de France d’après L’Equipe.