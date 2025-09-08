Blessure de Dembélé : L’énorme erreur du PSG sur le mercato ?

La rédaction

Pour Ousmane Dembélé, la trêve internationale est déjà terminée. L’attaquant de 28 ans s’est blessé à l’ischio-jambier droit avec l’équipe de France et devrait donc manquer au moins six semaines de compétition. Une catastrophe pour le PSG, qui n’a recruté personne cet été dans le secteur offensif pour pallier ces éventuels coups durs. Le club de la capitale a peut-être fait une erreur à ce niveau-là. C’est notre sondage du jour !

La trêve internationale est déjà terminée pour Ousmane Dembélé. Ce vendredi lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Ukraine (0-2), l’attaquant de 28 ans est sorti sur blessure. Et le constat est sans appel. Le PSG a annoncé que le champion du monde 2018 souffrait d’une lésion sévère de l’ischio-jambiers droit et devrait manquer au moins six semaines de compétition. Pour les Rouge-et-Bleu, c’est une véritable catastrophe en vue des prochaines grandes échéances. Ousmane Dembélé est déjà forfait pour les matchs contre l’Atalanta (17 septembre) et l’OM (21 septembre). Le potentiel Ballon d’Or 2025 pourrait également manquer le choc contre le FC Barcelone (1er octobre).

Rodrygo, Olise... Les pistes se sont multipliées au PSG ! Luis Enrique devra donc trouver une solution pour pallier l’absence d’Ousmane Dembélé. Le coach espagnol a Gonçalo Ramos, Kang-In Lee et Ibrahim Mbaye à sa disposition. Mais le PSG a peut-être fait une erreur en ne recrutant personne dans le secteur offensif pour prévenir ces éventuels coups durs. Plusieurs noms ont pourtant été évoqués du côté de la formation parisienne cet été. Le PSG gardait notamment un œil sur la situation de Rodrygo, qui a finalement décidé de rester au Real Madrid. La presse allemande a également annoncé un intérêt pour Michael Olise, toujours au Bayern Munich.