Dembélé : Le PSG connaît le verdict, c’est une catastrophe !

Ce vendredi soir, Ousmane Dembélé s’est tenu l’arrière de la cuisse droite. Remplacé par Hugo Ekitike, l’attaquant de 28 ans a quitté le rassemblement de l’équipe de France afin de passer des examens liés à cette nouvelle blessure. Ce samedi après-midi, le verdict est tombé pour le probable Ballon d’Or 2025, et c’est un gros coup dur pour le PSG.

Un énième coup dur pour Ousmane Dembélé. Ce vendredi soir, le grand favori pour le Ballon d’Or a été remplacé en fin de rencontre face à l’Ukraine. Touchée à l’arrière de la cuisse droite, la star du PSG a demandé le changement. Comme annoncé par plusieurs médias, Dembélé a quitté le rassemblement de l’équipe de France afin de rentrer à Paris passer des examens.

Six semaines d'absence pour Dembélé ! Et ces derniers ne sont pas du tout rassurant. A en croire les dernières indiscrétions de RMC Sport, Ousmane Dembélé est d’ores et déjà forfait pour les chocs face à l’Atalanta en Ligue des Champions le 17 septembre prochain, ainsi que pour le Classique face à l’OM au Vélodrome le 21. Pire, selon le média, on se dirige vers une indisponibilité de six semaines pour l’attaquant de 28 ans.