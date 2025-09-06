Dembélé : «Totalement bidon», Riolo se lâche sur le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, Ousmane Dembélé s’est de nouveau blessé avec l’équipe de France. Déjà touché la semaine dernière avec le PSG, l’attaquant de 28 ans a été contraint de rentrer à Paris, quittant les Bleus. Alors que la gestion de la star parisienne par Didier Deschamps a fait grincer des dents, Daniel Riolo a lâché son avis sur la question.

Un nouveau coup dur pour Ousmane Dembélé. Le probable futur Ballon d’Or enchaîne les pépins physiques depuis plusieurs semaines. La semaine dernière, Dembélé avait eu un problème à la cuisse gauche avec le PSG, laissant sa participation au rassemblement de l’équipe de France incertaine. Néanmoins, ce vendredi face à l’Ukraine, Didier Deschamps a décidé de faire jouer l’attaquant, qui s’est blessé cette fois-ci à l’arrière de la cuisse droite.

« Je n’accepte pas qu’aujourd’hui, on vienne dire : ils ont pris un risque, ils l’ont flingué » Ousmane Dembélé va donc quitter les Bleus et rentrer à Paris afin de déterminer la gravité de cette nouvelle blessure. Du côté du PSG, on est furieux contre le staff de l’équipe de France, qui a décidé de faire jouer le Français malgré son état fragile. Présent au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a néanmoins pointé du doigt la responsabilité du club parisien dans cette affaire. « J’ai du mal à comprendre comment un sélectionneur peut faire rentrer un joueur s’il n’est pas convaincu, s’il n’a pas un feu vert total du staff médical. On n'est pas dans les années 80. Je n’accepte pas qu’aujourd’hui, on vienne dire : ils ont pris un risque, ils l’ont flingué », a ainsi lâché l’éditorialiste.