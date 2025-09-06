Dembélé : «Complètement fou», le PSG pète les plombs en privé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Touché lors du dernier match du PSG face à Toulouse, Ousmane Dembélé a tout de même pris part au rassemblement de l’équipe de France. Entré en jeu face à l’Ukraine ce vendredi, le probable futur Ballon d’Or a été rapidement remplacé, touché à l’ischio-jambier. Une nouvelle blessure qui a rendu totalement furieux le club parisien.

Le début de saison est compliqué pour le PSG sur le plan physique. Ayant repris l’entraînement après une coupure très courte, l’effectif parisien n’est pas encore totalement affûté. De son côté, Ousmane Dembélé a connu quelques pépins physiques récemment. Face à Toulouse la semaine dernière, le numéro 10 du PSG avait été contraint d’être remplacé en raison d’une douleur.

Ousmane Dembélé se blesse de nouveau Néanmoins, la star parisienne a tout de même été autorisée à prendre part au rassemblement de l’équipe de France cette semaine. Ce vendredi, Ousmane Dembélé a remplacé Désiré Doué, touché au mollet, face à l’Ukraine. Entré en jeu à la mi-temps, Dembélé a joué à droite une quarantaine de minutes. Mais en fin de match, le joueur du PSG a demandé à être remplacé en se tenant l’arrière de la cuisse, et a cédé sa place à Hugo Ekitike.