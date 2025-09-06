Dembélé : «Complètement fou», le PSG pète les plombs en privé !

Touché lors du dernier match du PSG face à Toulouse, Ousmane Dembélé a tout de même pris part au rassemblement de l’équipe de France. Entré en jeu face à l’Ukraine ce vendredi, le probable futur Ballon d’Or a été rapidement remplacé, touché à l’ischio-jambier. Une nouvelle blessure qui a rendu totalement furieux le club parisien.
Le début de saison est compliqué pour le PSG sur le plan physique. Ayant repris l’entraînement après une coupure très courte, l’effectif parisien n’est pas encore totalement affûté. De son côté, Ousmane Dembélé a connu quelques pépins physiques récemment. Face à Toulouse la semaine dernière, le numéro 10 du PSG avait été contraint d’être remplacé en raison d’une douleur.
Ousmane Dembélé se blesse de nouveau
Néanmoins, la star parisienne a tout de même été autorisée à prendre part au rassemblement de l’équipe de France cette semaine. Ce vendredi, Ousmane Dembélé a remplacé Désiré Doué, touché au mollet, face à l’Ukraine. Entré en jeu à la mi-temps, Dembélé a joué à droite une quarantaine de minutes. Mais en fin de match, le joueur du PSG a demandé à être remplacé en se tenant l’arrière de la cuisse, et a cédé sa place à Hugo Ekitike.
« C’est complètement fou de l’avoir fait jouer »
Ousmane Dembélé s’est blessé à l’ischio-jambier, ce qui a provoqué la colère du PSG. A en croire les dernières révélations du Parisien, le club de la capitale avait demandé au staff de l’équipe de France à ce que le phénomène de 28 ans soit préservé sur ce rassemblement, compte tenu de son état de fatigue, qui représentait « un haut risque de blessure ». Le staff physique des Bleus n’a donc pas tenu compte de cette demande du PSG, ce qui a eu le don de provoquer la colère des dirigeants parisiens. « C’est complètement fou de l’avoir fait jouer », glisse une source interne au club parisien auprès du quotidien...