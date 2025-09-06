PSG - Mbappé : «Tu ne vivras jamais ça», l'annonce choc du Real Madrid

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis ses débuts chez les professionnels, Kylian Mbappé est sorti aux portes de la finale de la Ligue des champions à trois reprises en 2017, 2021 et 2024. En 2020, l'ex-serial buteur du PSG s'était hissé jusqu'en finale, sans succès. Parti au Real Madrid à l'été 2024, Mbappé a témoigné de la première victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. De quoi souhaiter de connaître la même joie au Real Madrid. Ses coéquipiers lui auraient fait connaître une triste réalité.

Le 31 mai 2025 restera à jamais dans les mémoires des supporters du PSG. Un an après le départ de Kylian Mbappé, à trois semaines près, le Paris Saint-Germain soulevait sa première Ligue des champions en 55 ans d'histoire. Et ce, au terme d'une démonstration face à l'Inter en finale (5-0).

«J’espère qu’un jour ça sera mon tour» Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé avait publié un mot pour le PSG en Ligue des champions afin de féliciter le club dont il est le meilleur buteur de son histoire avec 256 réalisations. Après quoi, selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, Mbappé aurait énoncé les propos suivants au vestiaire du Real Madrid. « J’espère qu’un jour ça sera mon tour, notre tour ».