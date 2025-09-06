PSG - Mbappé : «Tu ne vivras jamais ça», l'annonce choc du Real Madrid

Depuis ses débuts chez les professionnels, Kylian Mbappé est sorti aux portes de la finale de la Ligue des champions à trois reprises en 2017, 2021 et 2024. En 2020, l'ex-serial buteur du PSG s'était hissé jusqu'en finale, sans succès. Parti au Real Madrid à l'été 2024, Mbappé a témoigné de la première victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. De quoi souhaiter de connaître la même joie au Real Madrid. Ses coéquipiers lui auraient fait connaître une triste réalité.
Le 31 mai 2025 restera à jamais dans les mémoires des supporters du PSG. Un an après le départ de Kylian Mbappé, à trois semaines près, le Paris Saint-Germain soulevait sa première Ligue des champions en 55 ans d'histoire. Et ce, au terme d'une démonstration face à l'Inter en finale (5-0).
«J’espère qu’un jour ça sera mon tour»
Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé avait publié un mot pour le PSG en Ligue des champions afin de féliciter le club dont il est le meilleur buteur de son histoire avec 256 réalisations. Après quoi, selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, Mbappé aurait énoncé les propos suivants au vestiaire du Real Madrid. « J’espère qu’un jour ça sera mon tour, notre tour ».
«Tu ne vivras jamais ce que eux ont vécu, c’est la première pour eux»
Au sein du vestiaire du Real Madrid, rien que ses compatriotes Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, ils ont tous au moins une fois remporté la Ligue des champions. Les deux derniers cités ayant soulevé la Coupe aux grandes oreilles en 2024 et 2022. Certains de ses coéquipiers à la Casa Blanca auraient donc rétorqué ce message lourd de sens à Kylian Mbappé. « Tu ne vivras jamais ce que eux ont vécu, c’est la première pour eux ». Dure réalité pour celui qui était destiné à remporter plusieurs Ballons d'or et qui pourrait voir son ami Ousmane Dembélé en soulevait un avant lui...