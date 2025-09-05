PSG - Mbappé : Les retrouvailles avec Messi et Neymar sont annoncées !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant deux ans au PSG, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont formé un trio de vedettes au sein de l’attaque parisienne. Ayant entraîné ce trio de choc lors de la saison 2021-2022, Mauricio Pochettino est revenu sur cette belle histoire, affirmant que si c’était à refaire, l’Argentin signerait directement.

Le PSG a complètement évolué depuis deux ans. L’époque du trio composé de Neymar, Lionel Messi, et Kylian Mbappé semble bien lointaine pour les supporters parisiens, qui ont depuis vu Luis Enrique transformer l’effectif avant d’aller décrocher la première Ligue des Champions de l’histoire à Paris.

Pochettino a entraîné les trois vedettes De son côté, Mauricio Pochettino semble conserver de beaux souvenirs de cette histoire commune avec les trois vedettes. L’ancien coach du PSG (2021-2022), qui a connu un passage plutôt mitigé dans la capitale, s’est exprimé au sujet de Messi, Neymar, et Mbappé auprès du journaliste espagnol Josep Pedrerol.