PSG : Un joueur déjà prêt à dire oui pour le prochain mercato ?

Dans les derniers jours du mercato, un recrutement aurait visiblement été dans les cartons du Paris Saint-Germain, au cas où le milieu offensif sud-coréen Kang-In Lee, qui envisageait de partir, soit finalement transféré. Cela n’a pas été le cas au final, mais l’opération a de réelles chances de revenir sur la table dans les prochains mois.
Lundi dernier, lors de la clôture du marché des transferts, Fabrice Hawkins, le journaliste de RMC spécialiste de mercato, a apporté des éléments intéressants au sujet du recrutement parisien, notamment dans la dernière ligne droite, indiquant qu’une grosse signature était susceptible d’intervenir pour le Paris Saint-Germain si jamais la décision était prise de vendre Kang-in Lee, sachant que le Sud-Coréen avait manifesté quelques envies d’ailleurs et que plusieurs clubs avaient pris position, notamment les Anglais de Nottingham Forrest.
« Si Kang-Lee in partait, Paris avait déjà prévu de le remplacer »
A l’occasion de l’émission l’After Foot, Fabrice Hawkins a ainsi affirmé : « Luis Campos n’a jamais été aussi peu actif ? La seule chose qui aurait pu se faire, c’est que si Kang-in Lee partait, ils avaient déjà prévu de le remplacer. C’est la seule chose qui aurait pu bouger ». Et Maghnes Akliouche, le milieu offensif de l’AS Monaco, était a priori le candidat numéro un en cas de vente de Kang-In Lee. Selon Hawkins, le milieu-attaquant monégasque était en tout cas très intéressé : « Akliouche, je pense qu’il avait vraiment envie de venir. Dans tous les cas, il serait venu si on lui avait proposé ».
Partie remise pour l’hiver prochain...
Autant dire que le contexte apparaît réuni pour qu’une offensive du Paris Saint-Germain sur Akliouche intervienne dans les prochains mois, que ce soit à l’occasion du mercato hivernal ou du prochain mercato d’été. Il semble en effet peu probable que Kang-In Lee demeure encore longtemps sous les couleurs du PSG, lui qui espère un statut de titulaire pour jouer régulièrement, ce qu’il n’aura sans doute pas à Paris. Dans ces conditions, Paris devrait logiquement relancer la piste Akliouche, d’autant qu’il est informé de l’intérêt fort du joueur pour signer. Du côté de l’AS Monaco, si on n’était pas spécialement vendeur d’Akliouche, on était pour autant disposé à écouter des offres conséquentes, probablement autour de 70 millions d’euros.