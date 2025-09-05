PSG : Un joueur déjà prêt à dire oui pour le prochain mercato ?

Alexandre Higounet

Dans les derniers jours du mercato, un recrutement aurait visiblement été dans les cartons du Paris Saint-Germain, au cas où le milieu offensif sud-coréen Kang-In Lee, qui envisageait de partir, soit finalement transféré. Cela n’a pas été le cas au final, mais l’opération a de réelles chances de revenir sur la table dans les prochains mois.

Lundi dernier, lors de la clôture du marché des transferts, Fabrice Hawkins, le journaliste de RMC spécialiste de mercato, a apporté des éléments intéressants au sujet du recrutement parisien, notamment dans la dernière ligne droite, indiquant qu’une grosse signature était susceptible d’intervenir pour le Paris Saint-Germain si jamais la décision était prise de vendre Kang-in Lee, sachant que le Sud-Coréen avait manifesté quelques envies d’ailleurs et que plusieurs clubs avaient pris position, notamment les Anglais de Nottingham Forrest.

« Si Kang-Lee in partait, Paris avait déjà prévu de le remplacer » A l’occasion de l’émission l’After Foot, Fabrice Hawkins a ainsi affirmé : « Luis Campos n’a jamais été aussi peu actif ? La seule chose qui aurait pu se faire, c’est que si Kang-in Lee partait, ils avaient déjà prévu de le remplacer. C’est la seule chose qui aurait pu bouger ». Et Maghnes Akliouche, le milieu offensif de l’AS Monaco, était a priori le candidat numéro un en cas de vente de Kang-In Lee. Selon Hawkins, le milieu-attaquant monégasque était en tout cas très intéressé : « Akliouche, je pense qu’il avait vraiment envie de venir. Dans tous les cas, il serait venu si on lui avait proposé ».