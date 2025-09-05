«En une nuit tout peut basculer sur le mercato» : Le transfert surprise bouclé en urgence à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, l'OM s'est de nouveau montré très actif pour se renforcer, obtenant notamment le prêt de Benjamin Pavard en provenance de l'Inter Milan. Un dossier qui a basculé en très peu de temps alors que l'international français semblait bien décidé à rester en Italie avec le retournement de situation.

Lundi, l'OM a mis le feu sur le mercato en recrutant quatre nouveaux joueurs dans les dernières heures du marché. Le club phocéen a notamment obtenu le prêt avec option d'achat de Benjamin Pavard qui a débarqué en provenance de l'Inter Milan. Et selon Thibaud Vézirian, tout s'est débloqué en quelques heures.

Le prêt de Pavard bouclé en quelques heures « En une nuit tout peut basculer sur le mercato. Benjamin Pavard, c’est une opportunité de marché formidable pour l’OM, qui laisse partir, pour un salaire a peu près similaire, Adrien Rabiot, et qui fait venir un autre international français, champion du monde 2018 et défenseur ultra-fiable », révèle-t-il dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.