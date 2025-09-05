Transfert de dernière minute : L’OM tient son nouveau «patron» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'une dernière journée de folie sur le mercato, l'OM a notamment bouclé le prêt avec option d'achat de Benjamin Pavard qui débarque en provenance de l'Inter Milan avec une option d'achat avoisinant les 15M€. Un très joli coup pour le club phocéen qui semble enfin tenir le patron de sa défense après un début de saison compliqué pour Leonardo Balerdi.

Après avoir recruté huit joueurs, l'OM a décidé de mettre le feu à la dernière journée du mercato, ajoutant quatre autres recrues à son effectif, dont Benjamin Pavard. Le défenseur de l'équipe de France est prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 15M€. Interrogé sur cette signature, Fabrice Lamperti, journaliste de La Provence, se montre très enthousiaste, assurant que Benjamin Pavard sera le patron de la défense olympienne.

Pavard, le nouveau patron de l'OM « Je n’ai pas trop de doute pour la simple et bonne raison que Benjamin Pavard était titulaire au Bayern puis à l’Inter. Il va arriver pour être le patron de cette défense. Ce ne sera pas le seul parce qu’il y a aussi Nayef Aguerd qui a débarqué dans les dernières heures du mercato », rappelle-t-il au micro du podcast After OM de RMC avant d'en rajouter une couche.