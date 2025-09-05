Officiel - PSG : Al-Khelaïfi boucle un transfert légendaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Huit ans après Neymar, devenu le joueur le plus cher de l'histoire du football avec un transfert à 222M€, le PSG est également impliqué dans le plus gros transfert du football féminin. En effet, Grace Geyoro s'est engagé London City Lionesses pour un montant avoisinant 1,65M€. Un transfert négocié notamment pas Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

C'est une légende du PSG qui fait son départ. En effet, après 13 années à Paris, Grace Geyoro quitte le club de la capitale quelques semaines après l'annonce d'une autre star du football féminin français, Marie-Antoinette Katoto, qui a rejoint l'OL Lyonnes.

Grace Geyoro quitte le PSG, transfert record ! Par le biais d'un communiqué officiel, le PSG a effectivement annoncé que Grace Geyoro « quitte le Club de la capitale pour s’engager avec les London City Lionesses, dans le cadre d'un transfert définitif. » Selon L'EQUIPE, le club londonien a déboursé 1,65M€ pour recruter la milieu de 28 ans, ce qui représente un transfert record, négocié par Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, et Michele Kang, propriétaire des London City Lionesses.