Officiel - PSG : Al-Khelaïfi boucle un transfert légendaire !

Huit ans après Neymar, devenu le joueur le plus cher de l'histoire du football avec un transfert à 222M€, le PSG est également impliqué dans le plus gros transfert du football féminin. En effet, Grace Geyoro s'est engagé London City Lionesses pour un montant avoisinant 1,65M€. Un transfert négocié notamment pas Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.
C'est une légende du PSG qui fait son départ. En effet, après 13 années à Paris, Grace Geyoro quitte le club de la capitale quelques semaines après l'annonce d'une autre star du football féminin français, Marie-Antoinette Katoto, qui a rejoint l'OL Lyonnes.
Grace Geyoro quitte le PSG, transfert record !
Par le biais d'un communiqué officiel, le PSG a effectivement annoncé que Grace Geyoro « quitte le Club de la capitale pour s’engager avec les London City Lionesses, dans le cadre d'un transfert définitif. » Selon L'EQUIPE, le club londonien a déboursé 1,65M€ pour recruter la milieu de 28 ans, ce qui représente un transfert record, négocié par Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, et Michele Kang, propriétaire des London City Lionesses.
Geyoro devance Thompson et Smith
Grace Geyoro va donc devenir la joueuse le plus chère de l'histoire du football avec ce transfert à 1,65M€. Un statut qui aurait pu revenir à Alyssa Thompson qui va s'engager avec Chelsea pour 1,4M€. La star américaine sera donc la deuxième joueuse la plus chère de l'histoire, devant Olivia Smith qui aura également eu l'honneur de ce statut durant quelques semaines puisqu'Arsenal avait déboursé 1,15M€ pour l'attaquante canadienne le 17 juillet dernier. Naomi Girma, qui a rejoint Chelsea cet été pour 1,05M€, et Racheal Kundananji qui s'est engagée au Bay FC pour 805 000€ en 2024, complètent le top 5.