Désiré Doué : C’est le choc en équipe de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoqué par Didier Deschamps depuis le mois de mars à chaque rassemblement, Désiré Doué commence à s'imposer concrètement en équipe de France. Il faut dire que ses premiers pas en Bleus n'ont laissé personne insensible au sein du groupe où il impressionne déjà tout le monde par sa grande maturité.

Tout est allé très vite pour Désiré Doué. Recruté par le PSG pour 50M€, hors bonus, il y a un an, l'ancien Rennais s'est déjà imposé comme un joueur majeur au sein du système de Luis Enrique. C'est donc très logiquement que Didier Deschamps a décidé de le convoquer pour la première fois en mars dernier. Et il n'est plus sorti du groupe.

Doué choque tout le monde en équipe de France Le numéro 14 du PSG devrait même être titulaire ce vendredi soir contre l'Ukraine. Il faut dire que, comme le révèle L'EQUIPE, Désiré Doué a impressionné tout le monde au sein du groupe de l'équipe de France. Certains de ses coéquipiers sont même « bluffés et parfois très étonnés par le sérieux renvoyé » comme l'écrit le quotidien sportif. Son intégration express choque donc les Bleus comme en témoigne sa capacité à résister à la pression.