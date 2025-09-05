Kylian Mbappé : Le rendez-vous historique qui va faire parler

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps est sans contestation possible une légende du football français. Les Bleus portent deux étoiles de champions du monde glanées en 1998 lorsque Deschamps était le capitaine de l'équipe d'Aimé Jacquet puis en 2018 en étant le sélectionneur du groupe d'Hugo Lloris. Déjà présent en Russie, Kylian Mbappé compte bien être le capitaine de la nouvelle génération qui ira chercher selon lui une troisième étoile en Amérique du nord en juillet prochain.

Sélectionneur de l'équipe de France depuis la fin de l'Euro 2012, Didier Deschamps a repris les rênes des mains de Laurent Blanc. Et après une première Coupe du monde perdue en quart de finale, il s'est assis sur le toit du monde en Russie en 2018. A l'entame de sa dernière saison en tant que coach des Bleus, Deschamps a reçu une lettre ouverte pleine d'affection de la part de Kylian Mbappé, son capitaine, face à la presse jeudi.

«C'est quelqu'un qui est arrivé à un moment où l'équipe de France n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui» « Qu'est-ce qui m'impressionne chez Deschamps et sa longévité au moment du lancement de son ultime campagne en équipe de France ? Comment il a évolué à mes côtés ? C'est plutôt moi qui ait évolué à ses côtés plutôt que l'inverse. Comme je le dis souvent, c'est un monument du football français, c'est quelqu'un qui a marqué de l'histoire de l'équipe de France en tant que joueur, il l'a fait en tant qu'entraîneur, donc je pense que son CV parle pour lui, mais pas seulement. On ne peut pas réduire quelqu'un comme lui à seulement un CV. C'est quelqu'un qui est arrivé à un moment où l'équipe de France n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui ». a assuré Kylian Mbappé à l'occasion de son passage en conférence de presse avant le premier match des éliminatoires de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026.