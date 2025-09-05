Kylian Mbappé : Le rendez-vous historique qui va faire parler

Didier Deschamps est sans contestation possible une légende du football français. Les Bleus portent deux étoiles de champions du monde glanées en 1998 lorsque Deschamps était le capitaine de l'équipe d'Aimé Jacquet puis en 2018 en étant le sélectionneur du groupe d'Hugo Lloris. Déjà présent en Russie, Kylian Mbappé compte bien être le capitaine de la nouvelle génération qui ira chercher selon lui une troisième étoile en Amérique du nord en juillet prochain.
Sélectionneur de l'équipe de France depuis la fin de l'Euro 2012, Didier Deschamps a repris les rênes des mains de Laurent Blanc. Et après une première Coupe du monde perdue en quart de finale, il s'est assis sur le toit du monde en Russie en 2018. A l'entame de sa dernière saison en tant que coach des Bleus, Deschamps a reçu une lettre ouverte pleine d'affection de la part de Kylian Mbappé, son capitaine, face à la presse jeudi.
«C'est quelqu'un qui est arrivé à un moment où l'équipe de France n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui»
« Qu'est-ce qui m'impressionne chez Deschamps et sa longévité au moment du lancement de son ultime campagne en équipe de France ? Comment il a évolué à mes côtés ? C'est plutôt moi qui ait évolué à ses côtés plutôt que l'inverse. Comme je le dis souvent, c'est un monument du football français, c'est quelqu'un qui a marqué de l'histoire de l'équipe de France en tant que joueur, il l'a fait en tant qu'entraîneur, donc je pense que son CV parle pour lui, mais pas seulement. On ne peut pas réduire quelqu'un comme lui à seulement un CV. C'est quelqu'un qui est arrivé à un moment où l'équipe de France n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui ». a assuré Kylian Mbappé à l'occasion de son passage en conférence de presse avant le premier match des éliminatoires de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026.
«On espère qu'il sera content le 19 juillet quand on sera au MetLife Stadium avec la Coupe du monde entre les mains»
Quart de finale en 2014, sacre en 2018, finaliste en 2022 et une fois de plus couronné en 2026 ? C'est le projet partagé par Kylian Mbappé aux journalistes. « Il a su être le gars qui remet l'équipe de France sur le devant de la scène. Et pour ça, je pense qu'il faut lui être éternellement reconnaissant parce qu'il a contribué aux deux étoiles qu'on a sur le maillot. Donc, c'est vachement parlant. Maintenant, c'est sa dernière saison d'après ses dires. On va essayer de faire en sorte que ce soit la meilleure année possible pour lui. Et pour nous aussi parce que c'est aussi une manière pour nous de le remercier pour ce qu'il a fait en équipe de France et on espère qu'il sera content le 19 juillet quand on sera au MetLife Stadium avec la Coupe du monde entre les mains ».