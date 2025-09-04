Dembélé renvoyé à Paris : Le départ réclamé d’urgence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Encore diminué physiquement, Ousmane Dembélé pourrait manquer le choc entre la France et l’Ukraine vendredi, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Blessé à l’ischio-jambier lors de la victoire du PSG à Toulouse, l’ailier suit un programme adapté à Clairefontaine. Mais beaucoup d'observateurs réclament, dès à présent, son retour à Paris.

Ousmane Dembélé traverse un début de rassemblement particulier avec les Bleus. Touché à l’ischio-jambier gauche lors de la large victoire du PSG à Toulouse samedi soir (3-6), l’ailier international suit depuis son arrivée à Clairefontaine un programme adapté. Rien d’alarmant cependant : il s’agit d’une gêne mineure, qui pourrait néanmoins l’empêcher de jouer vendredi face à l’Ukraine. Malgré tout, Didier Deschamps espère encore l'utiliser, possiblement face à l'Islande mardi prochain.

L'erreur stratégique de Deschamps Une erreur selon Romain Beddouk. Le chroniqueur sportif, n’a pas mâché ses mots ce jeudi matin. Pour lui, Didier Deschamps a commis une erreur en maintenant Ousmane Dembélé dans le groupe malgré sa blessure. « Je ne vais pas vous mentir, ce matin je suis un peu énervé. Énervé contre le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, qui n’a pas dispensé Ousmane Dembélé de ce rassemblement alors qu’il est diminué par cette blessure et que plus globalement, physiquement, il est toujours en reprise de rythme après une saison passée plus qu’éprouvante. Il a eu raison de le sélectionner mais, constatant sa blessure, et pour le bien du joueur et de la suite de sa saison, il aurait dû le renvoyer à Paris pour se remettre tranquillement et revenir en Bleu dans un mois pour la prochaine trêve » a-t-il confié au micro d'Ici Paris.