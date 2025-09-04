Dembélé renvoyé à Paris : Le départ réclamé d’urgence

Encore diminué physiquement, Ousmane Dembélé pourrait manquer le choc entre la France et l’Ukraine vendredi, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Blessé à l’ischio-jambier lors de la victoire du PSG à Toulouse, l’ailier suit un programme adapté à Clairefontaine. Mais beaucoup d'observateurs réclament, dès à présent, son retour à Paris.
Ousmane Dembélé traverse un début de rassemblement particulier avec les Bleus. Touché à l’ischio-jambier gauche lors de la large victoire du PSG à Toulouse samedi soir (3-6), l’ailier international suit depuis son arrivée à Clairefontaine un programme adapté. Rien d’alarmant cependant : il s’agit d’une gêne mineure, qui pourrait néanmoins l’empêcher de jouer vendredi face à l’Ukraine. Malgré tout, Didier Deschamps espère encore l'utiliser, possiblement face à l'Islande mardi prochain.
L'erreur stratégique de Deschamps
Une erreur selon Romain Beddouk. Le chroniqueur sportif, n’a pas mâché ses mots ce jeudi matin. Pour lui, Didier Deschamps a commis une erreur en maintenant Ousmane Dembélé dans le groupe malgré sa blessure. « Je ne vais pas vous mentir, ce matin je suis un peu énervé. Énervé contre le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, qui n’a pas dispensé Ousmane Dembélé de ce rassemblement alors qu’il est diminué par cette blessure et que plus globalement, physiquement, il est toujours en reprise de rythme après une saison passée plus qu’éprouvante. Il a eu raison de le sélectionner mais, constatant sa blessure, et pour le bien du joueur et de la suite de sa saison, il aurait dû le renvoyer à Paris pour se remettre tranquillement et revenir en Bleu dans un mois pour la prochaine trêve » a-t-il confié au micro d'Ici Paris.
Les remplaçants de Dembélé connus
Selon lui, Didier Deschamps dispose déjà d’une force de frappe offensive impressionnante, même sans Dembélé. « Surtout que Didier Deschamps a un potentiel offensif à sa disposition assez dingue : Mbappé Barcola Doué Akliouche Olise Thuram Ekitike… y’a de quoi faire pour deux matches face à l’Ukraine qui ne joue pas à domicile et l’Islande au Parc des Princes… » a lâché Beddouk.