Ousmane Dembélé : Le coup de pression du PSG à Deschamps ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a ressenti une gêne à l’ischio-jambier de la jambe gauche le week-end dernier face à Toulouse, Ousmane Dembélé a tout de même été convoqué par Didier Deschamps lors de ce rassemblement de l’équipe de France. Si le PSG veut bien évidemment minimiser les risques avec son joueur, le sélectionneur de l’équipe de France assure qu’il ne lui avait pas mis « de grosses pressions » pour autant.

Encore absent de l’entraînement collectif ce mercredi, Ousmane Dembélé ne devrait pas pouvoir tenir sa place vendredi face à l’Ukraine, dans le cadre des qualifications de la Coupe du monde 2026. Touché à l’ischio-jambier de la jambe gauche lors de la victoire du PSG à Toulouse (3-6) samedi dernier, l’international français suit un programme adapté depuis son arrivée à Clairefontaine.

« Certains clubs sont plus réfractaires, ça peut donner des idées aux autres » « Mes joueurs sont toujours très attachés à l'équipe nationale mais le pouvoir des clubs est bien plus important. Leur pression est plus forte. La moindre petite alerte... (Il lève les bras.) Certains clubs sont plus réfractaires, ça peut donner des idées aux autres. Après, je suis salarié de la Fédération, ce n'est pas le cas des joueurs », a confié Didier Deschamps dans un entretien accordé à L’Équipe, avant d’être interrogé sur des éventuelles pressions du PSG concernant Ousmane Dembélé.