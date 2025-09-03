Désiré Doué change d’équipe : Les retrouvailles qui le font vibrer

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils ont vécu un été olympique en 2024 à Paris avec la délégation tricolore pour arracher une médaille d’argent. Passé des Espoirs à l’équipe de France A au printemps dernier, Désiré Doué a témoigné de la convocation de Maghnes Akliouche en ce mois de septembre. Une réunion qui emballe le Monégasque.

Désiré Doué (20 ans) est passé dans une autre dimension la saison dernière. Pour son premier exercice au PSG, après avoir décroché la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Maghnes Akliouche notamment, Doué est devenu un titulaire régulier et notamment en Ligue des champions avec un doublé et une passe décisive en finale face à l’Inter (5-0). Le tout, en raflant tous les trophées possibles hormis la Coupe du monde des clubs.

Séparés, Désiré Doué et Akliouche se retrouvent chez les Bleus En mars dernier, Désiré Doué passait des Espoirs à l’équipe de France A, laissant Akliouche derrière lui… jusqu’à ce rassemblement de septembre pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En attendant l’Ukraine et l’Islande les 5 et 9 septembre prochain, le milieu offensif de l’AS Monaco a adressé un message à l’attaquant du PSG pour leurs retrouvailles.