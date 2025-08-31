Annonce officielle, Deschamps tente un gros pari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’était attendu c’est désormais officiel, Rayan Cherki ne sera pas disponible pour ce rassemblement de l’équipe de France début septembre. Le phénomène de Manchester City est touché à la cuisse, et afin de le remplacer, Didier Deschamps a décidé de convoquer pour la première fois en Bleu Hugo Ekitike (Liverpool).

Si la saison a désormais repris, place dès ce lundi au football de sélection. De son côté, l’équipe de France aura deux rencontres à disputer en septembre en marge des qualifications pour la Coupe du monde 2026 avec un déplacement en Pologne face à l’Ukraine vendredi prochain, puis avec la réception de l’Islande le 9 septembre prochain.

Forfait confirmé pour Cherki Pour ce faire, Didier Deschamps a fait appel à un groupe de 23 joueurs habitués de l’équipe de France. Cependant, certains d’entre eux ont connu des blessures récemment, comme Rayan Cherki, touché à la cuisse avec Manchester City, ou encore Ousmane Dembélé, sorti blessé ce samedi soir avec le PSG. Si l’état de l’attaquant parisien est encore à déterminer, Cherki lui, est bel et bien forfait comme l’a officialisé l’équipe de France ce dimanche.