Equipe de France : Silence radio de Deschamps, il n'en revient pas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France ouvre ses portes à de nouveaux talents sur les derniers rassemblements. Désiré Doué a vécu cette sensation en mars dernier, Rayan Cherki au mois de juin et Maghnes Akliouche pour cette trêve internationale de septembre. Le milieu offensif de l'AS Monaco révèle ne pas avoir été joint en amont par le sélectionneur Didier Deschamps.

Il était attendu la saison dernière de par ses performances avec l'AS Monaco en Ligue 1 ainsi qu'en Ligue des champions. Cependant, les petits nouveaux du secteur offensif de Didier Deschamps furent Désiré Doué puis Rayan Cherki. Et alors qu'Hugo Ekitike était pressenti pour être l'heureux élu des nouveaux visages en équipe de France, la priorité est enfin revenue à Maghnes Akliouche (23 ans).

«Clairement une surprise pour moi» Le principal intéressé l'avait-t-il vu venir ? Pas du tout comme il l'a confié en interview vendredi soir dans l'émission Rothen s'enflamme de RMC. « Pour moi et aussi pour mes proches, c'est un grand plaisir. C’est un grand honneur. C'est aussi une surprise pour moi. Et voilà, comme j'ai dit, j'en suis très, très, très heureux et très fier. Si je m'y attendais ? Non, je suis toujours attentif à la liste. Et d'avoir vu mon nom cette fois-ci, pour moi, ça a été vraiment beau. Et aussi clairement une surprise pour moi ».