Deschamps : Le gros clash avec un joueur de l’équipe de France !

À l’occasion du documentaire sur sa carrière, « Samir Nasri : Rebelle », Samir Nasri est notamment revenu sur sa relation conflictuelle avec l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. Prétextant une blessure, alors qu’il n’avait « rien du tout », l’ancien joueur de l’OM a révélé avoir refusé de faire la tournée en Amérique du Sud en 2013.
Invité dans Génération After sur RMC à l’occasion de la sortie de son documentaire, « Samir Nasri : Rebelle » diffusé dimanche sur Canal+, Samir Nasri est revenu sur son parcours en équipe de France et notamment sa relation avec Didier Deschamps, qui a succédé à Laurent Blanc après l’Euro 2012. Une compétition après laquelle l’ancien international français (41 sélections) avait écopé d’une suspension pour avoir insulté un journaliste.
« Je le prends mal et pendant un an je ne viens pas en sélection »
« Je suis déjà suspendu trois matchs au début de la saison. Puis, il y a le match amical contre le Japon et le match de qualif' contre l'Espagne. Didier Deschamps ne fait pas appel à moi car il ne veut pas qu'il y ait d'engouement médiatique autour de mon retour en sélection. Je le prends mal et pendant un an je ne viens pas en sélection », a confié Samir Nasri. « Il m'appelle pour la tournée en Amérique du Sud, je refuse de la faire. Je dis que je suis blessé alors que je n'ai rien du tout mais je ne veux pas la faire », ajoute l’ancien joueur de l’OM. « Puis, je reviens petit à petit en équipe de France parce que je suis sélectionné mais ma tête n'est plus là car tous mes faits et gestes sont épiés. On regarde tous mes comportements et ça ne me plaît pas. »
« Il a décidé que peut-être j'allais être un problème dans son groupe »
Pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, Didier Deschamps décide de ne pas le convoquer, expliquant à ce moment-là sur TF1 que « Samir a eu des performances en équipe de France qui ne sont pas à la hauteur de celles qu'il réalise avec son club, Manchester City (...) Quand il est remplaçant, il n’est pas content. » Ce que conteste Samir Nasri : « Si tu es dans un groupe et que tu pars pour une aventure pendant un mois, pas de problème à partir du moment où la concurrence est loyale et que si à l'entraînement je montre que je mérite de jouer, je l'accepte. Quand tu es sélectionneur, tu dois savoir gérer un groupe et tu fais tes choix. Il a décidé que peut-être j'allais être un problème dans son groupe. »