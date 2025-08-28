Kylian Mbappé : La blague que personne n’a vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France était contrainte et forcée de se passer de Kylian Mbappé l’espace de deux rassemblements la saison passée. Un moment de flou autour du capitaine des Bleus, mais qui appartient désormais au passé comme Didier Deschamps l’a habilement relevé en conférence de presse mercredi. Le tout, en jouant la carte de l’humour.

En septembre 2024, Kylian Mbappé semblait traîner son spleen en équipe de France et cela s’était ressenti pendant sa conférence de presse. Il révélait plus tard à Mouloud Achour lors d’une interview avec Clique qu’il ne voulait initialement pas prendre part au rassemblement en question. Il manquait d’ailleurs les deux autres en octobre et novembre et n’était revenu qu’à celui de mars dernier. Mentalement et sportivement, le capitaine de l’équipe de France connaissait un passage à vide, rectifié depuis pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps.

«Tout va bien aujourd’hui, le soleil est là , il n’y a pas de nuages et pas de vent» Dans le cadre de l’annonce de la première liste de sa dernière saison en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a profité d’une question d’un journaliste ce mercredi sur le regain de forme de Kylian Mbappé pour faire une petite boutade en conférence de presse. « La période délicate de Mbappé ? C’était il y a un an. Tout va bien aujourd’hui, le soleil est là , il n’y a pas de nuages et pas de vent. (sourire) Il est très bien ».