Kylian Mbappé : La blague que personne n’a vu venir

L’équipe de France était contrainte et forcée de se passer de Kylian Mbappé l’espace de deux rassemblements la saison passée. Un moment de flou autour du capitaine des Bleus, mais qui appartient désormais au passé comme Didier Deschamps l’a habilement relevé en conférence de presse mercredi. Le tout, en jouant la carte de l’humour.
En septembre 2024, Kylian Mbappé semblait traîner son spleen en équipe de France et cela s’était ressenti pendant sa conférence de presse. Il révélait plus tard à Mouloud Achour lors d’une interview avec Clique qu’il ne voulait initialement pas prendre part au rassemblement en question. Il manquait d’ailleurs les deux autres en octobre et novembre et n’était revenu qu’à celui de mars dernier. Mentalement et sportivement, le capitaine de l’équipe de France connaissait un passage à vide, rectifié depuis pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps.
«Tout va bien aujourd’hui, le soleil est là , il n’y a pas de nuages et pas de vent»
Dans le cadre de l’annonce de la première liste de sa dernière saison en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a profité d’une question d’un journaliste ce mercredi sur le regain de forme de Kylian Mbappé pour faire une petite boutade en conférence de presse. « La période délicate de Mbappé ? C’était il y a un an. Tout va bien aujourd’hui, le soleil est là , il n’y a pas de nuages et pas de vent. (sourire) Il est très bien ».
«Même si Kylian a une force de caractère très importante, ça reste un être humain»
« Il a eu un peu plus de temps pour démarrer par rapport à 2024 où il a changé de club. Même si Kylian a une force de caractère très importante, ça reste un être humain et aussi par moments, ça a été difficile. Même si son équipe hormis la Supercoupe d’Europe n’a pas gagné de titres, il a fait une saison où il termine meilleur buteur européen et là il est reparti sur de très bonnes bases. Au-delà de l’efficacité qu’il a toujours eu, il est affûté. C’est une très bonne chose et avec l’attachement qu’il a toujours eu pour l’équipe de France et la responsabilité qui est importante pour lui à travers le fait qu’il soit capitaine de cette équipe ». a conclu Didier Deschamps lors de son point presse repris par RMC Sport.