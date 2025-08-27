Mbappé : Bagarre surprise au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Arrivé il y a seulement un an, Kylian Mbappé fait déjà l’unanimité au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans a été désigné comme la tête du projet par Florentino Pérez. Cependant, le capitaine de l’équipe de France va être confronté à une concurrence assez inattendue au sein de la Casa Blanca cette saison.

Kylian Mbappé a déjà mis tout le monde d’accord au Real Madrid. Il ne lui a fallu qu’une seule saison pour convaincre les dirigeants madrilènes. Malgré un exercice 2024-2025 globalement décevant sur le plan collectif, le capitaine de l’équipe de France a impressionné d’un point de vue personnel. Malgré cela, l’attaquant de 26 ans devrait être confronté à une concurrence inattendue cette saison.

Rodrygo entre en concurrence avec Mbappé ? Comme le rapporte MARCA, Rodrygo ne souhaiterait plus évoluer sur le côté droit. Le Brésilien aurait pris conscience qu’il est à son meilleur niveau lorsqu’il joue sur la gauche de l’attaque. Cette aile est toutefois dominée par Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Xabi Alonso va donc devoir gérer cette concurrence, puisque les trois attaquants vont se battre pour passer le plus de temps possible sur ce côté.