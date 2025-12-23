L'OM boucle deux départs en urgence !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, Pol Lirola et Ulisses Garcia ne font pas vraiment partie des plans de Roberto De Zerbi. A tel point que les deux défenseurs de l'OM ont été envoyés à Londres en urgence mercredi dernier. En effet, Pol Lirola et Ulisses Garcia ont joué avec la réserve de l'OM contre Crystal Palace.

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria s'est renforcé massivement, notamment en défense. En effet, le club olympien s'est offert les services de Benjamin Pavard, de Nayef Aguerd, de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley.

OM : Lirola et Garcia sont partis à Londres en urgence Alors que la concurrence est féroce en défense, Pol Lirola et Ulisses Garcia sont à la peine cette saison. En effet, les deux hommes ne font plus vraiment partie des plans de Roberto De Zerbi. Comme l'a souligné L'Equipe, Pol Lirola et Ulisses Garcia sont désormais des joueurs « d'entraînement » qui dépannent. D'ailleurs, ils ont joué avec la réserve la semaine dernière.