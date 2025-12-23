OM : Le gros troll sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les temps sont durs dans le football français et ce, même pour les grandes écuries de Ligue 1 sur le plan financier. De quoi permettre à certaines équipes amateurs de faire une proposition assez cocasse au moment de l'approche des rencontres de Coupe de France face à l'OL et l'OM. La dernière en date concerne l'institution marseillaise et ne va pas manquer de faire réagir.

Au début du mois de décembre, face à l'incertitude entourant le déroulement du 32ème de finale de Coupe de France entre l'OL et Saint Cyr Collonges Au Mont d'Or, le président du club amateur de R1 se montrait prêt à faire un énorme geste économique dans le seul et unique but de pouvoir disputer cette affiche dans l'antre de l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium.

«Modeste club de R1, sommes même prêts à laisser l’intégralité de la recette du match au grand Olympique Lyonnais» « Notre demande est simple et sincère: pouvoir disputer cette rencontre dans un grand stade, digne de l’événement, digne de l’effort de nos joueurs, digne du parcours de notre club. Le Groupama Stadium serait idéal. (...) Nous tenons à le dire publiquement: nous, modeste club de R1, sommes même prêts à laisser l’intégralité de la recette du match au grand Olympique Lyonnais, afin qu’il ne creuse pas davantage sa dette ». Voici l'un des messages passés par Hassane Baba-Arbi il y a quelques semaines avant que l'OL finisse par valider l'emplacement de la rencontre et son billet pour les 1/16èmes de finale de Coupe de France dimanche dernier (3-0).