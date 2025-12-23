OM : Le gros troll sur les réseaux sociaux !

Les temps sont durs dans le football français et ce, même pour les grandes écuries de Ligue 1 sur le plan financier. De quoi permettre à certaines équipes amateurs de faire une proposition assez cocasse au moment de l'approche des rencontres de Coupe de France face à l'OL et l'OM. La dernière en date concerne l'institution marseillaise et ne va pas manquer de faire réagir.
Au début du mois de décembre, face à l'incertitude entourant le déroulement du 32ème de finale de Coupe de France entre l'OL et Saint Cyr Collonges Au Mont d'Or, le président du club amateur de R1 se montrait prêt à faire un énorme geste économique dans le seul et unique but de pouvoir disputer cette affiche dans l'antre de l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium.
«Modeste club de R1, sommes même prêts à laisser l’intégralité de la recette du match au grand Olympique Lyonnais»
« Notre demande est simple et sincère: pouvoir disputer cette rencontre dans un grand stade, digne de l’événement, digne de l’effort de nos joueurs, digne du parcours de notre club. Le Groupama Stadium serait idéal. (...) Nous tenons à le dire publiquement: nous, modeste club de R1, sommes même prêts à laisser l’intégralité de la recette du match au grand Olympique Lyonnais, afin qu’il ne creuse pas davantage sa dette ». Voici l'un des messages passés par Hassane Baba-Arbi il y a quelques semaines avant que l'OL finisse par valider l'emplacement de la rencontre et son billet pour les 1/16èmes de finale de Coupe de France dimanche dernier (3-0).
«Pas de panique l'OM, on vous laisse la recette si on gagne»
Le tirage au sort des 1/16èmes de finale a eu lieu il y a quelques heures. Le FC Bayeux, déjà tombeur du SM Caen de Kylian Mbappé et de Coalition Capital lors des tours précédents, a hérité de l'OM. L'occasion pour le club amateur normand de publier un petit pique sur son compte X concernant les finances de l'Olympique de Marseille en réponse à un post du journaliste d'investigation Romain Molina sur la question. « Pas de panique l'OM, on vous laisse la recette si on gagne ». En raison du Trophée des champions opposant l'OM au PSG le 8 janvier au Koweït, l'affiche de Coupe de France contre Bayeux pourrait être reportée comme le club marseillais l'a ouvertement communiqué sur son site internet.