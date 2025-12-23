OM : De Zerbi le sort du placard, la surprise que personne n'a vu venir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quasiment pas utilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Neal Maupay était présent dans le onze de départ de l'OM dimanche pour l'entrée en lice du club en Coupe de France. L'attaquant de 29 ans a ainsi fait sa deuxième sortie de la saison, une énorme surprise d'après Daniel Riolo.

Pour son dernier match de 2025 avant les fêtes de fin d'année, l'OM n'a pas tremblé pour son entrée en lice en Coupe de France. Les Marseillais l'ont emporté 6-0 face à Bourg-Péronnas, un adversaire largement à leur portée. Pour l'occasion, Roberto De Zerbi avait décidé d'opter pour la surprise Neal Maupay dans son effectif pour débuter le match, un choix surprenant sachant que le Français n'est plus dans les plans.

L'OM gagne avec une grosse surprise Pour ce premier match de Coupe de France, certaines équipes ont opté pour un onze de départ avec quelques joueurs que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir évoluer. C'est le cas de l'OM puisque Roberto De Zerbi a décidé de faire confiance à Neal Maupay. « Il n’y a rien à dire. C’était une balade, parfaitement géré, tranquille. J’allais dire qu’il n’y avait pas trop de surprises dans la compo, si, à partir du moment où il met Maupay, personne ne s’y attendait à cette ressortie du placard » réagit Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.