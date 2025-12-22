Un attaquant arrive à l’OM : L’annonce de De Zerbi qui relance tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent depuis le mois d’octobre, le retour d’Amine Gouri est attendu au cours du mois de janvier. L’attaquant âgé de 25 ans s’est fixé comme objectif d’être présent dès le 8 janvier pour le Trophée des champions, mais ce dimanche, Roberto De Zerbi a laissé entendre que cela risquait d’être difficile.

Si Hamed Junior Traoré n’était finalement pas sur la feuille de match, l’OM a enregistré le retour de Facundo Medina ce dimanche, lors de son 32e de finale de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse (0-6), mais qu’en est-il d’Amine Gouiri ? Opéré de l’épaule droite mi-octobre, l’attaquant âgé de 25 ans est sur le chemin du retour, mais peut-être pas tout de suite.

Gouiri de retour pour le Trophée des champions ? D’après les informations de L’Équipe, Amine Gouiri s’était fixé comme objectif d’être de retour le 8 janvier, à l’occasion du Trophée des champions face au PSG. « Si vous vous le savez, vous savez sûrement plus de choses que moi. Moi, je sais que les temps de récupération de Gouiri sont encore longs. Je ne sais pas de combien, mais les délais après l'opération sont de trois mois environ pour ce genre d'opération à l'épaule », avait répondu Roberto De Zerbi quand la question lui avait été posée en conférence de presse.