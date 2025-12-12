OM : Un gros renfort attendu en attaque, De Zerbi jette un froid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent depuis le mois d’octobre après avoir été opéré de l’épaule droite, le retour d’Amine Gouiri est très attendu à l’OM. En ce sens, l’attaquant âgé de 25 ans a pour objectif d’être disponible le 8 janvier prochain lors du Trophée des champions contre le PSG, mais Roberto De Zerbi a laissé entendre qu’il risque de ne pas être prêt.

Opéré de l’épaule droite au mois d’octobre, l’OM avait annoncé une « période de rééducation estimée à environ trois mois » concernant Amine Gouiri. D’après les informations de L'Équipe, l’international algérien est proche d’un retour et s’est fixé un objectif : être présent lors du Trophée des champions contre le PSG.

Gouiri rétabli pour le Trophée des champions ? Amine Gouiri pourrait donc être là le 8 janvier prochain au Koweït. En conférence de presse ce vendredi à deux jours de la réception de l’AS Monaco, Roberto De Zerbi a justement été interrogé sur ces informations, mais a laissé entendre que l’OM devrait avoir à patienter encore un peu plus longtemps avant de pouvoir compter sur lui.