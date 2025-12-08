Rendez-vous à l’étranger : Un joueur de l’OM vise le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 8 janvier prochain, l’OM et le PSG ont rendez-vous au Koweït pour disputer le Trophée des champions et cette rencontre pourrait marquer le retour d’Amine Gouiri. Opéré de l’épaule droite en octobre, l’attaquant âgé de 25 ans ne disputera pas la CAN avec l’Algérie et a pour objectif d’être disponible contre le club de la capitale.

Pierre-Emerick Aubameyang s’apprêtant à partir disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Gabon, l’OM a plus que jamais besoin d’Amine Gouiri. Absent depuis octobre et opéré de l’épaule, l’international algérien a dû renoncer à la CAN et le club avait annoncé une « période de rééducation estimée à environ trois mois. »

Gouri se rapproche d’un retour Présent dans l’After Foot sur RMC la semaine dernière, Medhi Benatia a déclaré qu’Amine Gouiri « va encore être absent un bon moment, j’espère fin janvier. » Mais d’après les informations de L’Equipe, l’OM devrait pouvoir compter sur l’attaquant âgé de 25 ans un peu plus tôt que cela.