Rendez-vous à l’étranger : Un joueur de l’OM vise le PSG !

Le 8 janvier prochain, l’OM et le PSG ont rendez-vous au Koweït pour disputer le Trophée des champions et cette rencontre pourrait marquer le retour d’Amine Gouiri. Opéré de l’épaule droite en octobre, l’attaquant âgé de 25 ans ne disputera pas la CAN avec l’Algérie et a pour objectif d’être disponible contre le club de la capitale.
Pierre-Emerick Aubameyang s’apprêtant à partir disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Gabon, l’OM a plus que jamais besoin d’Amine Gouiri. Absent depuis octobre et opéré de l’épaule, l’international algérien a dû renoncer à la CAN et le club avait annoncé une « période de rééducation estimée à environ trois mois. »
Gouri se rapproche d’un retour
Présent dans l’After Foot sur RMC la semaine dernière, Medhi Benatia a déclaré qu’Amine Gouiri « va encore être absent un bon moment, j’espère fin janvier. » Mais d’après les informations de L’Equipe, l’OM devrait pouvoir compter sur l’attaquant âgé de 25 ans un peu plus tôt que cela.
Gouiri veut jouer le Trophée des champions
En effet, Amine Gouiri a pour objectif d’être de retour dès le 8 janvier prochain, date à laquelle l’OM sera opposé au PSG au Koweït dans le cadre du Trophée des champions. Quatre jours avant, Marseille recevra le FC Nantes au Vélodrome et peut compter sur Robinio Vaz comme option pour remplacer Pierre-Emerick Aubameuyang.