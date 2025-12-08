OM : Un Marseillais réclame un transfert en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l’Olympique de Marseille et Dimitri Payet, l’histoire d’amour a pris fin il y a un peu plus de deux ans. Celui qui s’est dit « Marseillais à vie » était de retour au Vélodrome pour l’évènement de l’Universe League organisé par Gerard Piqué dimanche soir avec Ryad Zidane. Présent sur place, Redouane Bougheraba a invité Payet à revenir à l’OM.

En l’absence de match de l’OM ce week-end, les hommes de Roberto De Zerbi s’étant déplacés à Lille vendredi pour une défaite à la Decathlon Arena (0-1), ce fut l’occasion parfaite pour l’évènement organisé par Ryad Zidane et Gerard Piqué à Marseille : l’Universe League. Au cours de cette soirée étoilée avec des stars telles que Zinedine Zidane, Franck Ribéry ou encore Dimitri Payet pour le match de gala de clôture, une détection de talents pour représenter la France à la Coupe du monde de la Kings League a eu lieu.

«Quand on aime le foot, en plus, on est admiratif de croiser Samuel Umtiti, Franck Ribéry» Redouane Bougheraba a pris part à l’évènement en question. L’humoriste marseillais est resté bouche bée devant la « magie » de Zidane et les autres stars du football présentes sur la pelouse du Vélodrome. « On n’est jamais préparés à jouer avec Zizou. C’est de la magie, ce qu’il fait sur le terrain. Quand on aime le foot, en plus, on est admiratif de croiser Samuel Umtiti, Franck Ribéry… ».