OM : Un champion du monde débarque à Marseille, c’est déjà l’amour fou !

L’OM a voyagé ce week-end et a donc laissé son stade à Gerard Piqué et Ryad Zidane pour l’organisation de l’Universe League, évènement synonyme de détection pour la Coupe du monde de la Kings League avec un match de gala qui a fait vibrer les spectateurs avec des stars telles que Zinedine Zidane. Une soirée inoubliable qui a régalé Gerard Piqué fêtant sa première au Vélodrome.
Ce week-end, l’Olympique de Marseille a délaissé l’Orange Vélodrome pour cette 15ème journée de Ligue 1 sur la pelouse de la Decathlon Arena à Lille vendredi soir. Et cette semaine, pour le compte de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions, ce sera un déplacement en Belgique à l’Union Saint-Gilloise mardi.
L’Universe League au Vélodrome
Ce qui a permis à Ryad Zidane, neveu du champion du monde 98, et Gerard Piqué d’organiser l’Universe League au Vélodrome dimanche avec notamment un match de détection de talents pour l’équipe de France qui représentera le drapeau tricolore à la Coupe du monde de la Kings League. En prime time, un match des légendes a eu lieu dans l’antre de l’OM avec des joueurs tels que Zinedine Zidane, Franck Ribéry ou encore Dimitri Payet pour ne citer qu’elles.
«Aujourd’hui, j’ai enfin le plaisir de découvrir ça, parce qu’en tant que joueur, je n’ai pas connu ce bonheur»
Un évènement spécial sur une terre de foot comme souligné par Gerard Piqué, patron de la Kings League, qui a vécu une expérience que sa carrière de joueur à Manchester United et au FC Barcelone ne lui avait pas offerte. « C’est un stade mythique, tout le monde me parle de manière élogieuse de l’atmosphère qu’on peut y ressentir. Aujourd’hui, j’ai enfin le plaisir de découvrir ça, parce qu’en tant que joueur, je n’ai pas connu ce bonheur ». a confié le champion du monde 2010 à Marseille par le biais d’un discours relayé par La Provence.