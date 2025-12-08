OM : Benatia tease son départ, son remplaçant postule déjà !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis un peu plus de deux ans désormais, Medhi Benatia a intégré l'organigramme de l'OM. Au sein de la direction marseille, le Marocain s'occupe entre autres de la partie mercato qu'il avoue ne pas particulièrement affectionner. Dans l'environnement spécial qui entoure l'Olympique de Marseille, Benatia assure qu'il ne pourrait rester encore 10 ans. Pour ce qui est de succession, André-Pierre Gignac semble être prêt à répondre présent.

L'Olympique de Marseille dispose d'un tandem au sein de sa direction qui a permis au club phocéen de rejouer les premiers rôles dans le championnat de France. Le tout, en retrouvant la Ligue des champions. Le président Pablo Longoria qui gérait tout le mercato à l'époque est secondé par Medhi Benatia depuis le 30 novembre 2023. Un premier temps en tant que conseiller sportif jusqu'en janvier dernier où il a été promu directeur du football.

«Je travaille tous les jours comme si j’allais rester dix ans tout en sachant que ce n’est pas le cas» Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Medhi Benatia était présent dans les locaux de l'After Foot mardi dernier. Sur la fréquence radio de RMC, le dirigeant de l'OM a une fois de plus assuré qu'il ne resterait pas éternellement à Marseille tant le poste est énergivore. « Je suis là, je travaille tous les jours comme si j’allais rester dix ans tout en sachant que ce n’est pas le cas. C’est ma façon de penser. (...) J’espère qu’il (De Zerbi, ndlr) va rester le plus longtemps possible. Moi je ne suis pas spécialement lié à qui que ce soit. Longoria, c’est lui qui m’a ramené, mais si Pablo veut rester pendant dix ans et que je décide de faire autre chose, il n’y a personne qui peut me retenir de faire autre chose ».