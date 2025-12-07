Le «meilleur du monde» a signé à l'OM : Il hallucine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Joueur du Tigres UANL depuis 2015, André-Pierre Gignac a vécu un grand succès avant à l'OM. L'attaquant de 39 ans n'a pas oublié cette période de sa carrière puisqu'il est toujours très attaché au club de la cité phocéenne. Il suit l'actualité du club et est très convaincu par Roberto De Zerbi.

Depuis l'année dernière, Roberto De Zerbi entraîne l'OM et a réussi à redonner une nouvelle dynamique positive au club de la cité phocéenne. L'Italien a un profil qui semble correspondre au club et il a fait ses preuves. Pour André-Pierre Gignac, il est même un cran au-dessus de tous les coachs.

« De Zerbi est le meilleur coach au monde » Ancien avant-centre de l'OM, André-Pierre Gignac suit tous les résultats du club avec attention et l'arrivée notamment de Roberto De Zerbi a fait beaucoup parler. Gignac croit grandement en l'entraîneur italien pour atteindre les sommets. « De Zerbi est le meilleur coach au monde. L'effectif de cette année est de grande envergure. J'espère de tout mon cœur que ce club finira champion. Aux dirigeants de l'OM, coach et joueurs de l'OM, s'il vous plait faites nous rêver ! On en a besoin » dit-il dans une interview pour Téléfoot.