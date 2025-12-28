Karim Benzema : Le PSG se rate, c'est le choc !

Karim Benzema a été l'instigateur d'une soirée noire en Espagne pour le PSG. Non pas à Barcelone le 8 mars 2017 lors de la remontada, mais plutôt un soir de mars 2022 au Santiago Bernabeu. Auteur d'un triplé contre le Paris Saint-Germain, le KB9 qualifiait le Real Madrid, écœurant une fois de plus le club de la capitale en Ligue des champions.
Au Paris Saint-Germain, on pensait avoir fait le plus dur en prenant deux buts d'avance sur le Real Madrid au score cumulé des 1/8èmes de finale de Ligue des champions en 2022. Kylian Mbappé, auteur des deux buts, avait mis le PSG sur orbite. Mais c'était sans compter sur la résilience de Karim Benzema qui a signé un triplé express au Santiago Bernabeu.
«On était censés être éliminés contre le PSG»
« (Il sourit) Oui, c'est vrai. On était censés être éliminés contre le PSG, puis on a remonté le score grâce à un incroyable triplé de Karim en 15 minutes. Ensuite, contre Chelsea, on a fait un excellent match aller à Stamford Bridge, puis au retour, on s'est compliqué la tâche et on a fini par gagner en prolongation ». a reconnu Lucas Vazquez au cours d'un entretien avec AS. Le latéral droit du Bayer Leverkusen, qui évoluait au Real Madrid à l'époque, a par la suite raconté les deux bagarres contre Chelsea et Manchester City aux tours suivant.
«Personne n'a d'explication pour cette Ligue des champions»
Le scénario de Manchester City avec le deux buts coup sur coup de Rodrygo Goes à la fin de la rencontre reste imbattable et inexplicable aux yeux de Lucas Vazquez. « Et puis, le plus... (rit), le plus fou, c'était contre City. Quand Rodry a marqué deux buts pratiquement dans le temps additionnel et qu'on est allés en prolongation. Que dire de ça ? Personne n'a d'explication pour cette Ligue des champions, si ce n'est de toujours croire au retour, de toujours croire en soi... et que tout peut arriver au Bernabéu. C'est cet état d'esprit qui nous a permis de remporter cette Ligue des champions ». Finalement, le Real Madrid remportait sa 14ème Ligue des champions cette année-là ponctuée de scénarii rocambolesques.