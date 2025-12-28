Karim Benzema : Le PSG se rate, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Karim Benzema a été l'instigateur d'une soirée noire en Espagne pour le PSG. Non pas à Barcelone le 8 mars 2017 lors de la remontada, mais plutôt un soir de mars 2022 au Santiago Bernabeu. Auteur d'un triplé contre le Paris Saint-Germain, le KB9 qualifiait le Real Madrid, écœurant une fois de plus le club de la capitale en Ligue des champions.

Au Paris Saint-Germain, on pensait avoir fait le plus dur en prenant deux buts d'avance sur le Real Madrid au score cumulé des 1/8èmes de finale de Ligue des champions en 2022. Kylian Mbappé, auteur des deux buts, avait mis le PSG sur orbite. Mais c'était sans compter sur la résilience de Karim Benzema qui a signé un triplé express au Santiago Bernabeu.

«On était censés être éliminés contre le PSG» « (Il sourit) Oui, c'est vrai. On était censés être éliminés contre le PSG, puis on a remonté le score grâce à un incroyable triplé de Karim en 15 minutes. Ensuite, contre Chelsea, on a fait un excellent match aller à Stamford Bridge, puis au retour, on s'est compliqué la tâche et on a fini par gagner en prolongation ». a reconnu Lucas Vazquez au cours d'un entretien avec AS. Le latéral droit du Bayer Leverkusen, qui évoluait au Real Madrid à l'époque, a par la suite raconté les deux bagarres contre Chelsea et Manchester City aux tours suivant.