L’OM fait pire que la lanterne rouge de Ligue 1 : La statistique qui confirme que Marseille est au plus mal

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de Brest vendredi soir en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’OM s’est incliné (2-0), enchaînant un quatrième match consécutif sans victoire en championnat. Depuis le début de l’année 2026, les Olympiens font pire que l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 dans une catégorie statistique, preuve de leurs difficultés.

Pour la première de son nouvel entraîneur Habib Beye, dont l’arrivée avait été officialisée seulement deux jours avant, l’OM s’est incliné sur la pelouse de Brest (2-0) vendredi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Depuis leur victoire lors de la réception du RC Lens (3-1) le 24 janvier dernier, les Olympiens ne se sont plus imposés en championnat, eux qui ont été tenus en échec par le Paris FC (2-2) et Strasbourg (2-2) et avaient été écrasés par le PSG (5-0) au Parc des Princes entre temps.

Un changement de système attendu ? Habib Beye a donc du travail et n’a pas écarté la possibilité de changer de système pour passer à une défense à trois : « Ce qui est sûr, c'est qu'on a les hommes pour bouger sur le système et notre animation, peut-être plus en adéquation avec le profil des joueurs. » La charnière composée de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd a souffert face à Ludovic Ajorque vendredi à Brest et cela permettrait peut-être de combler les largesses défensives de l’OM, qui a la pire défense de Ligue 1 depuis le début de l’année 2026.