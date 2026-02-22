La France va donner 2M€ de primes pour les JO d'hiver 2026 : Voilà l'athlète qui touche le plus gros jackpot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'objectif de l'équipe de France est atteint lors de ces Jeux Olympiques d'hiver. Avec 23 médailles dont 8 titres, les Bleus ont explosé leur record qui datait de la précédente olympiade il y a quatre ans à Pékin. Une razzia de médailles qui a rapporté gros aux athlètes, surtout du côté du biathlon.

Les Jeux Olympiques de Milan-Cortina touchent à leurs fins, et l'heure est déjà au bilan pour l'équipe de France. Un bilan qui sera positif puisque l'objectif est rempli. En effet, les Bleus avaient pour ambition de battre le record de médailles établi il y a quatre ans à Pékin avec 15 podiums. Et c'est plus que réussi puisque les Français vont ramener 23 médailles d'Italie dont 8 titres ! Quatre ans avec les JO 2030 qui auront lieu à domicile, la France a donc brillé et cela va coûter 2,12M€ à l'Etat Français qui avait décidé de verser les mêmes primes à ses athlètes médaillés que lors de JO de Paris 2024. Ainsi, chaque champion olympique a touché 80 000€ tandis qu'une médaille d'argent rapportait 40 000€ et 20 000€ pour le bronze. Un record pour des Jeux d'hiver.

Jacpkpot pour le biathlon français ! Et à ce petit jeu, les biathlètes français écrasent tout. En effet, Julia Simon est la Française qui va rentrer avec la plus grosse prime. Grâce à ses trois médailles d'or (Relais mixte, relais féminin et l'individuel) ainsi que l'argent sur la mass-start, elle va toucher 280 000€. Julia Simon devance de peu l'autre héros du biathlon français à savoir Quentin Fillon-Maillet devenu l'athlète français le plus titré de l'histoire de Jeux. Triple champion olympique lui aussi (relais mixte, relais masculin et sprint), il s'est en revanche contenté du bronze sur la mass-start et repart donc avec 260 000€. Moins en vue sur la fin des Jeux, Lou Jeanmonnot va tout de même ramener également quatre médailles grâce à ses deux titres en relais, l'argent sur l'individuel et le bronze sur le sprint ce qui lui permet de toucher 220 000€ de primes.

Julia Simon, Quentin Fillon Maillet et Lou Jeanmonnot sur le podium des primes Au pied de ce podium composés de biathlètes, on retrouve évidemment deux autres biathlètes à savoir Océane Michelon et Éric Perrot qui représentent le futur de l'équipe de France... mais également le présent. Triples médaillés dont deux titres, ils repartent chacun avec 200 000€ de primes. Et il faut aller chercher la sixième place de ce classement pour trouver d'autres disciplines. Mathis Desloges, triple médaillé d'argent en ski de fond (skiathlon, individuel et relais), et Emily Harrop, championne olympique du relais mixte de ski alpinisme et médaillée d'argent sur le sprint, récupèrent ainsi chacun 120 000€. Émilien Jacquelin (biathlon) et Thibaud Anselmet (ski alpinisme), qui ont chacun remporté un médaille d'or et une médaille de bronze, sont les derniers athlètes français à avoir obtenu au moins 100 000€ de prime.