Karim Benzema - «C’est ma plus belle histoire» : La déclaration d'amour dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Architecte de la formation lyonnaise, Gérard Bonneau a vu passer tous les plus grands cracks de l'OL. Y compris Karim Benzema avec lequel il avait noué une relation spéciale. Gérard Bonneau reconnaît d'ailleurs que la réussite de l'ancien attaquant du Real Madrid est probablement sa plus belle histoire.

Formateur à l'OL entre 1983 et 1990 puis entre 2000 et 2018, Gérard Bonneau a vu éclore de nombreux cracks lyonnais. A commencer par Karim Benzema. Désormais conseiller sportif au Servette FC, Gérard Bonneau considère d'ailleurs la carrière de l'ancien attaquant du Real Madrid comme sa plus belle histoire.

La belle déclaration de Bonneau à Benzema « C’est une belle histoire. Karim (Benzema) est arrivé très jeune, repéré lors d’un tournoi où il avait marqué un nombre impressionnant de buts contre l’OL. Il venait de Bron, et le club a décidé de le prendre. Lorsqu’il est arrivé au centre, il avait 8 ou 9 ans. Je connaissais son père, j’avais aussi joué avec Farid, son oncle. J’ai dû voir Karim alors qu’il n’était même pas encore dans le football. Un jour, son père m’a dit : "j’aimerais que Karim dorme au centre de formation" », confie-t-il dans une interview accordée à Foot Mercato, avant de poursuivre.