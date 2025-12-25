Medhi Benatia à l’OL, l’annonce surprise de Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant même l’ouverture du mercato hivernal, l’OL a donc officialisé l’arrivée d’Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. Un gros coup de la part des Gones qui n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir Daniel Riolo. Soulignant notamment le travail acharné des dirigeants lyonnais, le journaliste de RMC a évoqué le cas de Michael Gerlinger, qu’il a notamment comparé à Medhi Benatia.

Avec la Coupe du monde en ligne de mire, Endrick devait aller chercher du temps de jeu pour espérer y être avec le Brésil. N’ayant pas de quoi se satisfaire au Real Madrid avec Xabi Alonso, l’attaquant de 19 ans a rejoint l’OL en prêt pour la seconde partie de saison. Une opération d’ores et déjà officialisée. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison », a annoncé l’OL dans son communiqué pour l’arrivée d’Endrick.

« L'OL reste un club attractif et qui a encore des relations » Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur cette arrivée d’Endrick à l’OL. Soulignant alors le très bon travail des dirigeants lyonnais, il a confié : « Moi la question c'est : Comment ils ont fait ? C'est un joueur international qui a très envie d'aller à la Coupe du monde. Un joueur du Real vient à Lyon, un club très mal en point l'été dernier, qui n'a quasiment plus d'argent dans les caisses. En soit, c'est déjà une information. Il faut quand même savoir que dès la fin du mois d'août, Lyon était déjà sur le dossier du prêt d'Endrick. C'est un travail qui a pris pas mal de temps. Et c'est quand même assez satisfaisant de savoir que malgré les déboires récent, l'OL reste un club attractif et qui a encore des relations ».