Cette star de l'OL veut partir avec Kylian Mbappé !

En 2026, Kylian Mbappé et l’équipe de France rejoindront les États-Unis afin d’y disputer la Coupe du monde. Certains joueurs croient encore en leur chance afin d’apparaître dans la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la compétition. C’est notamment le cas de Corentin Tolisso (OL), qui a évoqué le sujet en conférence de presse.

La Coupe du monde approche à grands pas. Vainqueur en 2018, finaliste héroïque en 2022, Kylian Mbappé s’apprête à retrouver une compétition qu’il maîtrise à merveille. La star du Real Madrid est assurée d’y participer sauf blessure, mais ce n’est pas le cas de certains joueurs.

Tolisso avec Mbappé à la Coupe du monde ? En effet, Didier Deschamps va devoir trancher parmi les meilleurs Français de la planète football. N’ayant plus été sélectionné en équipe de France depuis 2021, Corentin Tolisso espère pouvoir maintenir son gros niveau avec l’OL afin de pouvoir participer à la Coupe du monde comme l’a confié le milieu de terrain ce vendredi en conférence de presse. « La saison dernière, je me suis fixé des objectifs très clairs et j’ai fait en sorte de les mettre en place. Je ne les ai pas encore tous atteints, mais je suis sur la bonne voie », a d’abord lancé le Lyonnais.