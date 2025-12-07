Rupture à l'OM - «Ca ne marche plus» : De Zerbi a tout perdu ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi est-il en train de perdre du crédit à l'OM ? Le directeur du football Medhi Benatia affirmait en début de semaine sur les ondes de RMC que l'Italien était le coach idéal pour briller dans le contexte marseillais. Néanmoins, la défaite à Lille (0-1) dans la lignée de la contre-performance contre le Toulouse FC (2-2) souligne un problème de plus en plus visible chez De Zerbi selon un proche du vestiaire : un manque d'idée pour son milieu de terrain.

Newcastle : Vermeeren, Hojbjerg et Bakola dans un 3-5-2. Toulouse : Nadir et Hojbjerg dans un 4-2-3-1. LOSC : Vermeeren et Kondogbia dans un 3-4-3. A l'analyse des trois dernières sorties de l'OM, il est clair que Roberto De Zerbi ne dispose pas de certitudes quant à son milieu de terrain qui n'a jamais été le même, le tout dans trois dispositifs tactiques différents pour trois résultats distincts : une victoire contre les Magpies (2-1), un nul contre le Toulouse FC (2-2) et une défaite à Lille (0-1).

«Le coach tourne en rond avec son milieu, notamment» Vendredi soir, les Olympiens se sont présentés sans réelles idées à la Decathlon Arena. L'entraîneur Roberto De Zerbi n'a pas vraiment été inspiré sur sa gestion d'équipe et cela commencerait à se faire sentir au sein de son groupe. Un proche du vestiaire a émis cette critique à La Provence comme on peut le dire dans les colonnes du quotidien régional. « Ca fait plusieurs matchs que ça ne marche plus. Le coach tourne en rond avec son milieu, notamment ».