Rupture à l'OM - «Ca ne marche plus» : De Zerbi a tout perdu ?

Roberto De Zerbi est-il en train de perdre du crédit à l'OM ? Le directeur du football Medhi Benatia affirmait en début de semaine sur les ondes de RMC que l'Italien était le coach idéal pour briller dans le contexte marseillais. Néanmoins, la défaite à Lille (0-1) dans la lignée de la contre-performance contre le Toulouse FC (2-2) souligne un problème de plus en plus visible chez De Zerbi selon un proche du vestiaire : un manque d'idée pour son milieu de terrain.
Newcastle : Vermeeren, Hojbjerg et Bakola dans un 3-5-2. Toulouse : Nadir et Hojbjerg dans un 4-2-3-1. LOSC : Vermeeren et Kondogbia dans un 3-4-3. A l'analyse des trois dernières sorties de l'OM, il est clair que Roberto De Zerbi ne dispose pas de certitudes quant à son milieu de terrain qui n'a jamais été le même, le tout dans trois dispositifs tactiques différents pour trois résultats distincts : une victoire contre les Magpies (2-1), un nul contre le Toulouse FC (2-2) et une défaite à Lille (0-1).
«Le coach tourne en rond avec son milieu, notamment»
Vendredi soir, les Olympiens se sont présentés sans réelles idées à la Decathlon Arena. L'entraîneur Roberto De Zerbi n'a pas vraiment été inspiré sur sa gestion d'équipe et cela commencerait à se faire sentir au sein de son groupe. Un proche du vestiaire a émis cette critique à La Provence comme on peut le dire dans les colonnes du quotidien régional. « Ca fait plusieurs matchs que ça ne marche plus. Le coach tourne en rond avec son milieu, notamment ».
«Ca ne sert à rien de parler, parfois il vaut mieux se taire»
Un constat assez alarmant qui en dit long sur les maux actuels de l'OM ces derniers jours. D'autant plus que Roberto De Zerbi n'a pas adressé un message d'encouragement à ses joueurs après la défaite sur le territoire lillois. La Provence dévoile les propos suivants énoncés par l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. « Ca ne sert à rien de parler, parfois il vaut mieux se taire ». Ambiance...