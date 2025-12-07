OM : Ce joueur du Paris FC annonce une folie à Marseille !

Amadou Diawara

Natif de Marseille, Ilan Kebbal connait bien le Vélodrome. S'il défend les couleurs du Paris FC, l'international marocain avoue tout de même que l'ambiance au sein de l'enceinte de l'OM était inégalable et inégalée. Après le Vélodrome, le stade de Tizi Ouzou est le plus chaud selon lui.

S'il est né à Marseille, Ilan Kebbal n'a jamais défendu les couleurs de l'OM. Pourtant, l'ailier droit du Paris FC affirme tout de même que le Vélodrome est le stade le plus bouillant qu'il connaisse.

«Ça surpasse tout, à part peut-être le Vélodrome» « Comment tu peux décrire l’ambiance en Algérie ? Ça surpasse tout, à part peut-être le Vélodrome. Le Vélodrome, c’est à part. Mais quand on a joué à Tizi Ouzou, le bruit, c’est quelque chose de fou. C’est vraiment une ambiance de fou », s'est enflammé Ilan Kebbal lors d'un entretien accordé à Foot Mercato.