Transfert à l’OM : Le cauchemar de De Zerbi est de retour !

Axel Cornic

Cet été, l’Olympique de Marseille a beaucoup recruté, mais a surtout réussi à garder ses meilleurs éléments. C’est le cas de Leonardo Balerdi, le capitaine de Roberto De Zerbi, qui semblait être la grande priorité d’Igor Tudor du côté de la Juventus.

Dans quelques semaines, le mercato estival va ouvrir ses portes et des nombreuses spéculations tournent déjà autour de l’OM. C’est notamment le cas sur le front des départs, puisque l’un des cadres de l’équipe pourrait à nouveau faire parler de lui...

Nouvelle menace pour Balerdi ? D’après les informations de Calciomercato.it, la Juventus n’aurait pas oublié Leonardo Balerdi. Lors du dernier mercato, les Bianconeri ont déjà approché le défenseur central de l’OM sous les indications de son ancien coach Igor Tudor. Ce dernier est parti depuis, mais la récente blessure de Federico Gatti ainsi que les doutes autour du retour de Bremer auraient poussé les dirigeants turinois à relancer la piste.