«Je n’ai pas de mots…» : La «catastrophe» annoncée à l’OM !

L’Olympique de Marseille s’est logiquement incliné sur la pelouse du LOSC (0-1) au terme d’un match décevant réalisé par la bande à Roberto De Zerbi. Si l’entraîneur phocéen s’est montré agacé par la prestation de ses hommes, Leonardo Balerdi était sur la même longueur.

Une semaine après avoir perdu deux points précieux dans le temps additionnel du match contre Toulouse (2-2), l’Olympique de Marseille a chuté sur la pelouse du LOSC (1-1) ce vendredi, ne parvenant pas à répondre à l’ouverture du score d’Ethan Mbappé à la 10e minute. Une rencontre rageante pour les Phocéens, conscients d’avoir réalisé une très mauvaise opération.

« Une catastrophe » pour Balerdi « Je n’ai pas de mots, sincèrement je n’ai pas de mots. C’est sûr que la première mi-temps a été une catastrophe. On a un peu changé en deuxième, mais on n’a rien fait de ce qu’il fallait, a confié Leonardo Balerdi, présent en zone mixte après le match. Le coach nous a dit les choses, mais il nous a manqué de tout... On n’a pas pressé, on n’a rien fait sans ballon. Je ne sais pas pourquoi. La première mi-temps a été très mauvaise et la deuxième un peu meilleure, mais ce n’était pas suffisant ».