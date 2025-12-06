Ousmane Dembélé : Le message inattendu à l’OM !

Depuis plusieurs années, le débat sur le réel niveau de la Ligue 1 est très animé. Interrogé à ce sujet, Timothy Weah est d’ailleurs très impressionné, soulignant notamment la capacité de formation des clubs français. Et il prend notamment pour exemple Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé.
C'est un débat récurrent en France. Les observateurs assurent régulièrement que le niveau de la Ligue 1 est très faible par rapport aux autres grands championnats européens. Cependant, ce n'est pas ce que disent les acteurs, qui expliquent que la L1 est très difficile, notamment sur le plan physique. C'est d'ailleurs ce qu'explique Timothy Weah. Le joueur de l'OM estime même que c'est le championnat qui sort le plus de talents au monde, à l'image notamment d'un Ousmane Dembélé.
Weah s’enflamme pour Dembélé
« Pour moi, c’est le championnat avec le plus de talents au monde. La France, c’est l’endroit où tu crées les stars. Il faut passer par ici si tu veux devenir une star », explique-t-il lors de son passage en conférence de presse avant de poursuivre.
«C’est impressionnant»
« Quand tu vois Kylian (Mbappé), Ousmane (Dembélé), ou Paul Pogba qui vient du Havre et devient l’un des plus grands milieux français, c’est impressionnant. Pour moi, la Ligue 1 est le meilleur championnat du monde », ajoute Timothy Weah.