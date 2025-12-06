Ousmane Dembélé : Le message inattendu à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, le débat sur le réel niveau de la Ligue 1 est très animé. Interrogé à ce sujet, Timothy Weah est d’ailleurs très impressionné, soulignant notamment la capacité de formation des clubs français. Et il prend notamment pour exemple Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé.

C'est un débat récurrent en France. Les observateurs assurent régulièrement que le niveau de la Ligue 1 est très faible par rapport aux autres grands championnats européens. Cependant, ce n'est pas ce que disent les acteurs, qui expliquent que la L1 est très difficile, notamment sur le plan physique. C'est d'ailleurs ce qu'explique Timothy Weah. Le joueur de l'OM estime même que c'est le championnat qui sort le plus de talents au monde, à l'image notamment d'un Ousmane Dembélé.

Weah s’enflamme pour Dembélé « Pour moi, c’est le championnat avec le plus de talents au monde. La France, c’est l’endroit où tu crées les stars. Il faut passer par ici si tu veux devenir une star », explique-t-il lors de son passage en conférence de presse avant de poursuivre.