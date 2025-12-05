Un champion du monde à l’OM, le renfort «important» pour Roberto De Zerbi

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Geronimo Rulli (33 ans) est rapidement devenu un élément incontournable de l'Olympique de Marseille sous l'impulsion de Roberto De Zerbi. Arrivé de l’Ajax Amsterdam pour 4 millions d’euros, le champion du monde argentin est crucial dans le jeu de l’OM comme le souligne Stéphane Porato, ancien portier du club.

Homme clé du système de Roberto De Zerbi , Geronimo Rulli s’est rapidement imposé comme un membre important de l’Olympique de Marseille après son transfert en provenance de l’Ajax Amsterdam pour 4 millions d’euros, il y a un an et demi. « J’aime sa personnalité, son courage », saluait l’entraîneur de l’OM ce jeudi, en conférence de presse.

Ancien gardien de l'OM , Stéphane Porato s’est prononcé dans les colonnes de L’Équipe sur le rôle primordial du champion du monde argentin dans le jeu de Roberto De Zerbi . « Considéré comme un joueur de champ en plus dans une équipe qui évolue haut, il s'insère dans les schémas de passe. Son rôle est d'autant plus important que le jeu de l'OM repose sur des sorties de balles de derrière. Il faut donc forcer les adversaires à venir te presser, pour éliminer le premier et créer le décalage, sinon le jeu devient inopérant », confie-t-il.

« S'il se loupe, ce n'est pas grave »

Cette prise de risques peut parfois coûter cher, comme le week-end dernier contre Toulouse (2-2) avec l’égalisation de Santiago Hidalgo dans les arrêts de jeu. « Il lit mal la trajectoire, a reconnu De Zerbi ce jeudi. S’il l’avait mieux lue, il aurait fait deux pas en avant au lieu de les faire en arrière. Mais Geronimo nous a déjà donné énormément de choses et de points cette saison. (…) Je veux que les joueurs essayent. Je ne veux pas qu’on ne fasse jamais d’erreur. S’ils se trompent, c’est à moi d’assumer ».

Stéphane Porato est sur la même longueur d’onde que l’entraîneur de l’OM : « Il est décisif depuis un an et demi, il a gagné tellement de points que l'erreur qui coûterait un but est assumée, à l'inverse. Si tu demandes à ton gardien de prendre des risques à la relance, de tenter des passes qui cassent les premières lignes de pressing, il faut aussi lui dire que, s'il se loupe, ce n'est pas grave. »