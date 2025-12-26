Guerre Ukraine-Russie : Un ministre s’en mêle au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a recruté Illia Zabarnyi. Un transfert à 63M€ qui a éveillé de nombreuses questions concernant sa cohabitation avec Matvey Safonov étant donné le contexte entre l’Ukraine et la Russie. Aujourd’hui encore, on en parle toujours. Et voilà que le ministre ukrainien des Sports s’est exprimé sur ce dossier chaud du PSG.

Depuis plusieurs mois maintenant, la géopolitique s’est invitée dans le vestiaire du PSG. En effet, étant donné la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les relations entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi sont scrutés de très près et le moindre événement est sujet à interprétation. Un dossier qui va bien au-delà du sportif et du PSG puisqu’il en a été question de la part du gouvernement ukrainien.

« Ce n'est confortable pour personne » Ainsi, c’est Matvii Bidnyi, ministre ukrainien des Sports, qui a évoqué la cohabitation entre Illia Zabarnyi et Matvey Safonov au PSG. Dans un entretien accordé à L'Equipe, il a alors fait savoir : « Je ne sais pas ce qu'il se passe à l'intérieur du club, mais il est évident qu'il doit régler ça, car ce n'est confortable pour personne ».