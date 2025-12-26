Un «joueur magique» au PSG, le transfert qui régale Luis Enrique !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG a bouclé le transfert de Joao Neves, et ce, pour 70M€, bonus compris. Depuis son arrivée à Paris, l'international portugais régale Luis Enrique, étant polyvalent et empilant les buts. D'après Pierre Ménès, Joao Neves est d'ailleurs le parfait complément à Vitinha.

Tombé sous le charme de Joao Neves, le PSG a formulé une offre d'environ 70M€ (bonus compris) pour faire plier la direction de Benfica. Transféré à Paris lors de l'été 2024, le milieu de terrain de 21 ans a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029.

PSG : Pierre Ménès se lâche sur Joao Neves Depuis son transfert au PSG, Joao Neves fait le plus grand bonheur de Luis Enrique, et ce, parce qu'il est polyvalent et réaliste devant les buts adverses. De surcroit, il a une grosse complémentarité avec Vitinha, son compatriote portugais.